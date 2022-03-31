«Бумер» вновь выйдет в российский прокат

Криминальные драмы «Бумер» и «Бумер 2» режиссера Петра Буслова выйдут в повторный прокат в России. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Старт проката намечен на 21 апреля 2022 года. «Бюллетень» не приводит подробностей перевыпуска картин на российском рынке.

24 марта на экраны вновь вышли «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова. За первые четыре дня проката они заработали в совокупности более 44 млн рублей. Большая часть кассы пришлась на первого «Брата».

Предлагаем перечитать архивное интервью «Афиши» с автором «Бумеров» Петром Бусловым, приуроченное к выходу его картины «Родина». В нем не обошлось без упоминания его знаменитой дилогии о конце девяностых–начале двухтысячных.