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«Бумер» вновь выйдет в российский прокат

Денис Ламехов
Сегодня в 13:58

Криминальные драмы «Бумер» и «Бумер 2» режиссера Петра Буслова выйдут в повторный прокат в России. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Старт проката намечен на 21 апреля 2022 года. «Бюллетень» не приводит подробностей перевыпуска картин на российском рынке.

24 марта на экраны вновь вышли «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова. За первые четыре дня проката они заработали в совокупности более 44 млн рублей. Большая часть кассы пришлась на первого «Брата».

Предлагаем перечитать архивное интервью «Афиши» с автором «Бумеров» Петром Бусловым, приуроченное к выходу его картины «Родина». В нем не обошлось без упоминания его знаменитой дилогии о конце девяностых–начале двухтысячных.

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