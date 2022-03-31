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МИД Японии вновь начал называть Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией территориями

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:47

Министерство иностранных дел Японии подготовило новую версию «Синей книги по дипломатии» — ежегодного доклада о внешней политике и международной дипломатии страны. В ней говорится, что Южные Курилы «незаконно оккупированы Россией», передает агентство Kyodo со ссылкой на документ.

Полностью формулировка звучит так: «Это территории, принадлежащие Японии, но в настоящее время незаконно оккупированные Россией». По данным министерства, формулировка «незаконная оккупация» была в 2003 году, а «территории, принадлежащие Японии» — в редакции «Синей книги по дипломатии» 2011 года.

Kyodo пишет, что российская «спецоперация» на Украине привела к затяжной паузе в переговорах по территориям и изменила традиционную позицию Японии в отношении России.

Авторы проекта «Синей книги» отмечают, что в нынешних обстоятельствах обсуждать с Россией эти вопросы не приходится, и «настоятельно требуют» соблюдать международное право.

Япония считает своими островами Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, отошедшие к СССР после Второй мировой войны. Россия считает, что острова были переданы СССР законно и отрицает факт территориального спора. По этим причинам мирный договор между Токио и Москвой все еще окончательно не заключен.

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