Мировая туриндустрия потеряет 7 млрд долларов из‑за отсутствия путешественников из России

Мировая индустрия путешествий потеряет порядка 7 млрд долларов в 2022 году из‑за отсутствия российских туристов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на доклад Euromonitor International.

По мнению экспертов, «снижение расходов на выездной туризм в России приведет к падению доходов мировой туриндустрии как минимум на 50% по сравнению с 2021 годом». К нему приведут военные действия на Украине и наложенные на Россию экономические санкции.

Кроме того, расходы в туризме вырастут на 92% пео сравнению с прошлым годом, считают специалисты. Однако индустрия заработает гораздо меньше ожидаемого.

«Потеря обеспеченных российских туристов не подорвет восстановление отрасли, но нанесет серьезный ущерб многим странам мира: от Европы и Карибского бассейна до Турции и Таиланда», — отметили авторы доклада.

По подсчетам Euromonitoring International, на российских туристов приходится 1% мировых расходов на путешествия. В прошлом году россияне потратили за рубежом 9,1 млрд долларов.

Помимо «спецоперации» России на территории Украины, на туристическую отрасль будет по-прежнему влиять пандемия коронавируса. В мире на данный момент вакцинировано около 63% населения, поэтому о полноценном возобновлении международного туризма говорить преждевременно.

Эксперты предполагают, что «азиатские страны будут последними, кто полноценно возобновит международный туризм». Сейчас Китай следует политике нулевого распространения COVID-19. Также ограничения на въезд сохраняются в Тайланде.