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«Счастье есть?»: фестиваль «Архстояние» объявил тему этого года и арт-колл

Семён Гудошников
Сегодня в 18:31

Фестиваль «Архстояние» пройдет в этом году с 29 по 31 июля в арт-парке Никола-Ленивец. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе проекта.

Изначально темой фестиваля 2022 года должно было стать понятие «счастье». Но затем мир изменился, и организаторы переосмыслили тему, поставив в конце постулата о счастье знак вопроса: «Счастье есть?».

«Счастье есть. Его не может не быть. Пусть это наивно, Никола-Ленивец, как локальная утопия, никогда не чурался наивности. Но и без поиска смысла в происходящем с нами — больше нельзя. Поэтому мы ставим в конце постулата о счастье знак вопроса — знак стремления к осознанности на пути к общей мечте», — сказали организаторы.

Подробно о своем отношении к нынешним потрясениям и о том, как пережить темную ночь, управляющий партнер арт-парка Иван Полисский написал в манифесте. Его полный текст можно прочитать здесь.

В рамках «Архстояния-2022» организаторы объявляют арт-колл и предлагают художникам создать авторские проекты. На конкурс можно присылать заявки на временные проекты в виде пространственных инсталляций и коллективных перформансов. Они должны соответствовать теме фестиваля: поиск выхода, точки опоры, способ переживания тяжелого времени. Приоритет будет отдаваться работам, создающим взаимодействие между зрителями.

К участию приглашаются архитекторы, художники, дизайнеры, творчески активные люди старше 18 лет. Бюджет предпроектных работ, производства и монтажа проекта не должен превышать 500 тыс. рублей. В результате конкурсного отбора одна или несколько заявок получат грант в размере 100 тыс. рублей на реализацию проекта.

Конкурсные работы принимают до 1 мая. До 10 мая победителей будет выбирать жюри, в которое входят основатель арт-парка Никола-Ленивец и «Архстояния» Николай Полисский, куратор фестиваля и основатель проектной группы «8 Линий» Антон Кочуркин, управляющий партнер арт-парка Иван Полисский, а также Юлия Бычкова — управляющий партнер парка и продюсер «Архстояния».

Узнать подробности о конкурсе и подать заявку на участие можно тут.

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