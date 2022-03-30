Советника губернатора Самарской области уволят за комплимент Зеленскому

Советника губернатора Самарской области Дениса Кортунова уволят за пост, в котором он похвалил президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Кортунов опубликовал ссылку на интервью украинского президента, оставив подпись «Зеленский крутой». На запись обратили внимание местные СМИ, а затем и депутат Хинштейн.

Парламентарий сказал, что ему «отрадно», как быстро решился вопрос с советником самарского губернатора. «Надеюсь, столь же принципиальную позицию региональные власти неизменно будут проявлять и по отношению ко всем другим самарским чиновникам, выступающим с антироссийских позиций», — написал он.

Несколько дней назад Владимир Зеленский дал первое интервью российским журналистам с начала военных действий на территории Украины. Вопросы задавали главный редактор «Медузы»* Иван Колпаков, главред «Дождя»* Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь, а также спецкор «Коммерсанта» Владимир Соловьев.

Генпрокуратура пообещала дать «принципиальную правовую оценку» содержания интервью и факту его размещения. Роскомнадзор начал проверку СМИ, которые взяли интервью у Зеленского. В ведомстве призвали российские издания не публиковать этот разговор.

* Эти СМИ включены Минюстом в реестр иностранных агентов.