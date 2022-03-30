перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Больше половины компаний малого и среднего бизнеса в России сократили расходы на сотрудников 14:42
Anthony Choren/Unsplash
Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам 14:39
Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством 14:32
«Тинькофф» списал с клиентов миллионы рублей из‑за «неосновательного обогащения» на обмене валют 14:20
Песков: Москва не видит серьезных прорывов в переговорах с Киевом и не будет обсуждать судьбу Крыма 13:47
Великобритания намерена ввести санкции против ДНР и ЛНР 13:42
Samsung
Samsung удалила маркировку Z из названий смартфонов в некоторых странах 13:08
Авиакомпания Cathay Pacific запланировала самый длинный коммерческий рейс — в обход России 12:48
В России выявили 20 145 новых случаев COVID-19 12:34
Верховный суд отказался пересматривать срок Навального по делу «Ив Роше» 12:26
Правительство разрешило операторам связи не хранить трафик телеканалов и стримингов 11:57
Сергій Ткаченко/Flickr
Володин предложил экспортировать зерно, нефть и уголь за рубли 11:45
Путин исключил из научного совета при Совбезе четверых экспертов 10:57
Польша хочет отказаться от российского угля уже в апреле или мае 10:54
Пользователи «Яндекс.Еды» подали в суд на сервис из‑за утечки своих данных в сеть 9:55
В Британии прошел концерт в поддержку украинцев. Удалось собрать 16 млн долларов 9:29
Rossiya Airlines/Wikimedia Commons
Авиакомпания «Россия» перевела 125 иностранных самолетов в российский реестр 9:08
Ограничение полетов на юг России вновь продлили – до 7 апреля 8:45
Норвежского террориста Андерса Брейвика перевели в новую тюрьму для смены обстановки 2:36
Алексей Венедиктов не попал в Общественную палату Москвы по списку мэра 1:59
Отключить рекламу

Песков: Москва не видит серьезных прорывов в переговорах с Киевом и не будет обсуждать судьбу Крыма

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:47

Российская сторона на переговорах с украинской не отмечает «чего‑то сильно многообещающего» и «каких‑то прорывов». Но есть и «позитивный фактор», заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позитивным является то, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться», — сказал он и добавил о предстоящей «весьма и весьма длительной работе».

Песков не стал комментировать нюансы прошедших переговоров в Стамбуле, в том числе предложенных Украиной стран — гарантов безопасности, переадресовав вопрос главе российских переговорщиков Владимиру Мединскому.

На вопрос о призывах «идти до конца» Песков ответил, что «никаких сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно».

«Главное — здесь не должно быть места эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась», — считает он.

Еще один вопрос коснулся предложения украинской стороны вести переговоры о принадлежности Крыма и обещания не возвращать полуостров военным путем.

«По нашей Конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено», — повторил Песков изначальную позицию России о том, что вопрос Крыма закрытый.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
классика
НФОР. Дирижер Владимир Спиваков. Василий Ладюк
Выдающийся дирижер и руководитель "Виртуозов Москвы"
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Дмитрий Песков
Владимир Мединский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить