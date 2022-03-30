Песков: Москва не видит серьезных прорывов в переговорах с Киевом и не будет обсуждать судьбу Крыма

Российская сторона на переговорах с украинской не отмечает «чего‑то сильно многообещающего» и «каких‑то прорывов». Но есть и «позитивный фактор», заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позитивным является то, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться», — сказал он и добавил о предстоящей «весьма и весьма длительной работе».

Песков не стал комментировать нюансы прошедших переговоров в Стамбуле, в том числе предложенных Украиной стран — гарантов безопасности, переадресовав вопрос главе российских переговорщиков Владимиру Мединскому.

На вопрос о призывах «идти до конца» Песков ответил, что «никаких сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно».

«Главное — здесь не должно быть места эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась», — считает он.

Еще один вопрос коснулся предложения украинской стороны вести переговоры о принадлежности Крыма и обещания не возвращать полуостров военным путем.

«По нашей Конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено», — повторил Песков изначальную позицию России о том, что вопрос Крыма закрытый.