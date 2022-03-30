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Норвежского террориста Андерса Брейвика перевели в новую тюрьму для смены обстановки

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:36

Норвежского террориста Андерса Беринга Брейвика перевели в новую тюрьму Рингерике для смены обстановки. Об этом сообщила газета Aftenposten.

Брейвик отбывал наказание в тюрьме Телемарк в Шиене в отделении с особо строгим режимом. На протяжении восьми лет он находился в одиночной камере, отделенной от остальных заключенных. В его распоряжении были сразу три помещения площадью около 10,5 квадратных метров.

Служба исполнения наказания и пробации решила, что сейчас «смена обстановки будет уместна». Какими будут условия пребывания Брейвика в Рингерике, пока неизвестно.

Брейвик осужден на 21 год лишения свободы. В 2011 году он совершил террористический акт: убил 8 человек в центре Осло и еще 69 человек в летнем молодежном лагере в пригороде. Брейвик утверждал, что его действия были мотивированы желанием остановить падение норвежской культуры.

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