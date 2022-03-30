Алексей Венедиктов не попал в Общественную палату Москвы по списку мэра

Бывшего главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова не включили в новый состав Общественной палаты Москвы по списку мэра. Об этом сообщил «Коммерсант».

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о назначении 15 членов палаты по своей квоте. Среди них оказались главврачи московских больниц Денис Проценко и Марьяна Лысенко, а также директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

Кроме того, в список мэра вошли главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков, худрук «Театра мюзикла» Михаил Швыдкой, телеведущая Арина Шарапова, президент фонда «Винзавод» Софья Троценко и другие.

Ранее Мосгордума также утвердила свою часть из 15 человек. Теперь выбранные 30 граждан должны избрать еще 15 членов палаты на основании предложений, выдвинутых общественными организациями.

Члены палаты могут выбрать в том числе и Венедиктова, который является действующим зампредом организации. В 2016 и 2019 годах журналист входил в Общественную палату по распоряжению Собянина.

«В нынешних условиях было бы странно, если бы мэр предложил мне войти в Общественную палату по его квоте», — отметил Венедиктов.

Он добавил, что несколько общественных организаций предлагали выдвинуть его кандидатуру, однако после ликвиданции радиостанции «Эхо Москвы» не выходили на связь.

В 2013 году Венедиктов возглавил первый общественный штаб по наблюдению за выборами — он был создан при Общественной палате. В последние годы журналист занимался вопросами дистанционного электронного голосования.