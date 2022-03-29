ТАСС: четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области

Агентство сообщает, что, согласно предварительным данным, обстрел велся с украинской стороны. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы передают , что причиной взрывов, предварительно, стал человеческий фактор.

Четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил: «Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. <…> Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет. <…> О причине произошедшего сообщу позже».

Позднее он добавил: «Взрывы прекратились. По докладу главы поселения, пострадавших среди жителей села нет». Красный Октябрь обойдут еще раз, чтобы осмотреть дома на наличие повреждений, сообщил Гладков.