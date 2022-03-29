FINA дисквалифицировала трех российских пловцов за допинг

Международная федерация плавания (FINA) дисквалицировала трех российских спортсменов из‑за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщили на сайте организации.

Всех троих атлетов отстранили от соревнований на четыре года, начиная с 25 августа 2021 года. Дисквалификация затронула Артема Лобузова, Александру Соколову и Артема Подьякова. В их допинг-пробах обнаружили запрещенное вещество.

Лобузов был участником Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. В 2010 году он выиграл бронзовую медаль на Чемпионате Европы на короткой воде и стал серебряным призером Чемпионата мира 2013 года.

Александра Соколова становилась чемпионкой страны. Артем Подьяков выигрывал юниорское первенство Европы на открытой воде в 2009 году. Все трое спортсменов уже заверили свою спортивную карьеру.