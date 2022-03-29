В Польше впервые будут судить активистку за нарушение закона о запрете абортов

В Польше активистку Юстину Выджинскую из организации Abortion Dream Team (ADT) будут судить за нарушение закона о запрете абортов. Об этом сообщил The Guardian.

Юстина станет первой активисткой в стране, которую привлекут к ответственности за «незаконное пособничество аборту». Выджинская в конце февраля 2020 года передала таблетки для прерывания беременности другой женщине. За это активистке грозит теперь до трех лет лишения свободы.

«Эта женщина была на 12-й неделе беременности и переживала домашнее насилие. Я делала аборт на 12-й неделе, и я тоже была в абьюзивных отношениях. Я знаю, каково оказаться в такой ситуации. Помощь ей стала моей первой человеческой реакцией», — рассказала Выджинская.

По словам Юстины, суд может избрать для нее такую же меру наказания, как и для большинства других людей в подобных ситуациях. В этом случае она предположительно будет осуждена на шесть месяцев условно.

Однако активистка опасается, что ее случай могут сделать показательным. При этом Выджинская отмечает, что впервые лично передавала медицинские препараты для прерывания беременности. Она сделала это, поскольку во время пандемии почтовые сервисы в Польше работали с задержками, а у беременной женщины не было возможности более ждать.

«Думаю, это похоже на случайную беременность. Это был мой первый раз, когда я рисковала, и вот, я получила обвинительное заключение», — пошутила Юстина.