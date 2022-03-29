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В РАМТ покажут спектакль «Душа моя Павел»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:15

14 апреля в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) пройдет показ спектакля «Душа моя Павел». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.

Действие постановки развернется в 1980-х годах. Спектакль расскажет о семнадцатилетнем Павле Непомилуеве, который приезжает в Москву из не отмеченного на карте закрытого города и поступает на филфак МГУ.

«Путь в аудиторию лежит через колхозное поле, где во время традиционного выезда на картошку Павлу предстоит принять первое боевое крещение: отстоять свои убеждения или навсегда распрощаться с мечтами об идеальном устройстве жизни вообще и советской действительности в частности», — сказано в описании постановки.

Режиссером спектакля «Душа моя Павел» выступил Алексей Бородин, художником — Станислав Бенедиктов, композитором — Александр Девятьяров, а хореографом — Дмитрий Бурукин.

В постановке задействованы Даниил Шперлинг, Лариса Гребенщикова, Диана Морозова или Янина Соколовская, Александр Доронин, Виктор Панченко, Александр Девятьяров, Дмитрий Бурукин, Иван Юров, Владислав Погиба, Яна Палецкая и другие.

Стоимость билетов начинается от 500 рублей. Узнать подробнее и приобрести билеты на показ можно здесь.

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