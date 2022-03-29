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Авиакомпания Emirates продолжит полеты в Россию

Денис Ламехов
Сегодня в 14:39

Арабская авиакомпания Emirates Airlines продолжит полеты в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента авиаперевозчика Тима Кларка.

Он заявил: «Пока государство, наш владелец, требует от нас летать туда, мы будем продолжать это делать».

«Мы перевозим гуманитарные грузы в наших багажных отсеках. На нашем борту летают представители неправительственных организаций, которые совершают поездки в Россию и из нее. У нас есть дипломатическое сообщество, въезжающее на территорию России и из нее», — сообщил Кларк.

Президент компании добавил, что Emirates Airlines облегчает процесс поездок, не занимая определенную политическую позицию.

После введения санкций против России из‑за «военной операции» на территории Украины большинство стран Евросоюза, а также Великобритания и США закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

В ответ Росавиация запретила полеты из 37 стран, включая большую часть государств ЕС. Ведомство не запрещало перелеты из Соединенных Штатов, Северной Македонии, Черногории и Молдовы. В свою очередь, многие международные авиаперевозчики, включая Lufthansa и KLM, перестали летать в города России.

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