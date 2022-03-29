Мединский: Украина пообещала принять жесткие меры в отношении тех, кто издевался над военными РФ

Украина пообещала принять самые жесткие меры в отношении людей, которые издевались над российскими военнослужащими. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский.

Он отметил, что российская сторона заявила протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над военными РФ. Этот протест украинской стороной был принят, добавил Мединский.

«Они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают, [в отношении] тех, кто допускал эти военные преступления», — цитирует его слова ТАСС.

Накануне в ООН призвали и Россию, и Украину начать расследование, после того как в сети появились видео с издевательствами над военными. В организации отметили, что видели подобные ролики с обеих сторон.

Российская сторона пока не комментировала, известны ли ей случаи издевательства над украинскими военными и будут ли они расследоваться.

Ранее советник главы Офиса президента Украины призывал украинских военных и мирных жителей гуманно обращаться с российскими пленными, отмечая, что издевательства квалифицируются как военные преступления. Он обещал, что видеозаписи с пытками будут расследоваться.