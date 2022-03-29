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РКН проверит качество блокировки запрещенных ресурсов

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:22

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора потребовал от операторов провести проверку блокировки интернет-ресурсов. Об этом сообщает «Коммерсант».

О каких именно ресурсах идет речь, неизвестно. Проверка продлится до 31 марта.

Роскомнадзор самостоятельно осуществляет блокировки с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые стоят на сетях операторов связи.

По словам источника «Коммерсанта», ведомство хочет проверить, насколько эффективно ТСПУ блокирует Facebook*, Instagram* и Twitter. «Создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки», — рассказал он.

Независимый IT-специалист Филипп Кулин отметил, что ТСПУ установили далеко не всем российским операторам. «Кроме того, оборудование может быть установлено не на все сети и не всегда корректно работать», — добавил он.

С начала «военной операции» России на территории Украины Роскомнадзор заблокировал более 30 СМИ, а также Twitter, Facebook* и Instagram*.

*Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена в стране.

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