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В России запустят аналог Google Play под названием NashStore

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:41

В России 9 мая запустят аналог магазина Google Play для Android под названием NashStore. Об этом пишут РИА «Новости».

Разработкой сервиса занимается АНО «Цифровые платформы».

«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — рассказал директор по проектам организации Владимир Зыков.

По его словам, NashStore является магазином приложений для Android, из которого пользователи смогут скачивать, устанавливать и обновлять приложения, а также оплачивать подписки.

В настоящее время с АНО «Цифровые платформы» сотрудничают более 700 компания. Желающие на включение их софта в магазин смогут подать заявку через официальный сайт NashStore.ru.

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