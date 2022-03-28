NASA планирует высадку человека на Марс до 2040 года

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено осуществить высадку человека на Марс до 2040 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу организации Билла Нельсона.

Он заявил, что план NASA «заключается в том, чтобы человек прошел по поверхности Марса к 2040 году». Нельсон отметил, что работа над марсианским проектом продолжается.

В частности, как отметил глава NASA, специалисты работают над созданием спускаемых аппаратов для приземления на планете и электростанций для обеспечения людей на поверхности Марса и Луны электроэнергией.

Нельсон подчеркнул, что первым шагом к освоению Марса станет возвращение человека на Луну и возможное создание на ее орбите станции. На ней в дальнейшем возможно будет исследовать дальний космос.

«Наша задача в том, чтобы применить знания, которые мы получим при работе и жизни на Луне, для продолжения продвижения в Солнечную систему», — сказал Нельсон.