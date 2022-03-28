В России запустили «Грустнограм». Он автоматически делает фото черно-белыми, добавляя грусти

Российские разработчики создали «Грустнограм» — замену Instagram* и ответ на попытку импортозамещения под названием «Россграм». Об этом «Афише Daily» рассказал один из основателей проекта Александр Токарев.

Главная особенность «Грустнограма» — он автоматически делает публикуемые изображения черно-белыми. По задумке создателей, это позволяет комфортно выкладывать фото даже в самое непростое для страны и мира время, плюс освобождает от мук выбора фильтра.

Токарев рассказал, что прототип «Грустнограма» создали за неделю. В команду проекта входят четыре человека, два из которых — программисты-фрилансеры.

Пока работает только сайт «Грустнограма», но ближе к концу недели разработчики обещают приложение в Google Play, а позже и в App Store. Токарев подчеркнул, что проект некоммерческий.

Редактору «Афиши Daily» удалось зарегистрироваться на сайте и выложить фотографию. В «Грустнограме» можно подписаться на других пользователей, воспользоваться опцией «поиск грустных соотечественников», написать комментарии под фото, а вместо лайка поставить разбитое сердечко.

«Нам очень грустно, что многие качественные и популярные сервисы по разным причинам прекращают свою работу в России. И еще грустнее от того, какой редкостный шлак порой пытаются выдать за импортозамещение. Мы создали „Грустнограм“, чтобы вместе погрустить об этом и поддержать друг друга» — отметил Токарев.

Другой сооснователь проекта Иван Семкин сказал, что разработчики хотели показать, как в нынешних реалиях может выглядеть сервис для соотечественников.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена в стране.