В Думу внесен законопроект о признании соотечественниками только говорящих по-русски

Первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается причислять к соотечественникам только говорящих по-русски. Информация об этом появилась на сайте Думы.

Согласно предложению Затулина, соотечественник — это лицо:

— владеющее русским языком,

— относящееся к народам, исторически проживающим на территории России,

— чьи прямые предки родились или проживали в России.

Также в проекте закона отмечено, что после распада Советского Союза выросло новое поколение соотечественников, не имевших советского гражданства. «В этой связи из определения понятия „соотечественник“ исключена связь с гражданством СССР», — указано в тексте.

Кроме того, Затулин предлагает раскрыть понятие «перечень народов, исторически проживающих на территории РФ». В частности, в список, согласно его предложению, нужно включить представителей белорусского и украинского народов, представителей коренных малочисленных народов.