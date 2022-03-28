Данила Поперечный удалил видео о ситуации на Украине по требованию РКН

Стендап-комик Данила Поперечный по требованию Роскомнадзора удалил из своего ютьюб-канала видео, где он рассуждает о ситуации на Украине. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Письмо с требованием РКН Поперечному прислала команда YouTube. В нем говорится, что, по мнению ведомства, ролик стендапера нарушает Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». За его нарушение грозит уголовная ответственность, ведомство добавило адрес видео в список запрещенных материалов.

«Проконсультировавшись с адвокатом и вместе посмеявшись над бесполезностью каких‑либо юридических ответных действий, мне не остается ничего, кроме как подчиниться требованию могучего и ужасного Роскомнадзора. Потому что если я собираюсь вернуться в Россию (а я собираюсь), выбор становится очень простой: либо закрываешь видео, либо закрывают тебя», — написал комик.

Вместо удаленного видео Поперечный выложил 18-минутный ролик с пустым стулом посреди пустыни. «Контент, не нарушающий Федеральный закон Российской Федерации № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», — говорится в его описании.