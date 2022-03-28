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Российские операторы предупредили о возможных сбоях связи из‑за нехватки оборудования

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по IT сообщила о возможных сбоях связи из‑за дефицита оборудования, которого при таких же условиях хватит на четыре-шесть месяцев, то есть до середины лета. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ, который комиссия направит в правительство.

Из документа следует, что из‑за ухода западных поставщиков и падения курса рубля стоимость телеком-оборудования выросла на 40% и может вырасти еще на 80%.

«Единственным способом сохранения работоспособности инфраструктуры является сворачивание всех планов развития и использование ранее закупленного оборудования исключительно в целях поддержания устойчивости сети», — говорится там.

В прогнозах комиссии рост капитальных затрат российских операторов с 390 млрд рублей в 2021 году до 450 млрд рублей в 2022-м даже с учетом сокращения инвестиционных программ. Возрастания риска аварий и нарушения стабильности работы сети ожидают в июле–августе.

РСПП предлагает кабмину наложить мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи на 2022 год, снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество, снизить ставку по страховым взносам и освободить от налогообложения доходы сотрудников отрасли связи.

В Минцифры предпосылок для ухудшения качества связи не видят. В ведомстве отметили, что отрасль получает «целые пакеты мер поддержки» и не все зависит от льгот государства.

Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко заявил, что проблемы в сетях связи возможны и, вероятнее всего, неизбежны, хотя прогноз РСПП он считает скорее негативным. Для сохранения работоспособности сетей операторы могут частично демонтировать уже развернутое оборудование и использовать его для ремонта или расширения сетей там, где это актуальнее, считает он.

В комиссию РСПП входят МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «ЭР-Телеком», GS Group, ОАО «РЖД» и другие операторы.

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