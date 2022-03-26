ООН: с начала военный действий на Украине погибли 1104 мирных жителей

С конца февраля на Украине погибли как минимум 1104 мирных жителей. Ранения получили 1754 человека, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди погибших — 221 мужчина, 167 женщин, 15 девочек и 30 мальчиков. Пол еще 51 погибшего ребенка и 620 взрослых установить не удалось.

На территориях Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной, погибли 295 человек, ранен 681. На территориях ДНР и ЛНР — 59 погибших и 227 раненых.

В других регионах Украины погибли 750 человек, ранены 846.

В управлении полагают, что реальное число жертв среди мирных жителей может быть значительно выше. Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения погибли в результате попаданий снарядов с большим радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.