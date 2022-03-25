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«Победа» сократит парк самолетов на 40%

Семён Гудошников
Сегодня в 21:29

Лоукостер «Победа» решил сократить авиапарк на 40% — из 41 самолета Boeing 737-800 летать продолжат 25. Об этом пишет РБК со ссылкой на обращение исполняющего обязанности гендиректора компании Андрея Юрикова к сотрудникам.

В документе говорится, что сокращение числа самолетов необходимо, чтобы закрыть «потребность в запчастях для всего флота в будущем» и обеспечить безопасность полетов. «Безопасность полетов — это то, что должно быть безупречным по умолчанию, прозрачным, как воздух, которым мы дышим», — заявил глава компании

«С точки зрения развития бизнеса мы условно возвращаемся в начало 2019 года — тогда „Победа“ летала на 25 самолетах, а программа полетов и численность команды были гораздо меньше, чем сейчас», — отметил.

Пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова сказала, что у авиакомпания действительно разработала план оптимизации для сохранения эффективности производительной деятельности.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против российской авиаотрасли. В том числе они запрещают поставки перевозчикам запчастей. По словам Юрикова, сейчас с точки зрения техобслуживания «Победа» «полностью обеспечена». Технические провайдеры завершили расширенную сертификацию, которая позволит обслуживать флот, отмечает он.

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