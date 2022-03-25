Американский актер Билл Мюррей выпустит автобиографическую коллекцию NFT. Он создаст ее совместно с Chive Media Group. Об этом сообщил Hypebeast.

Проект будет называться «Official Bill Murray NFT 1000». В него войдут изображения актера, которые будут сопровождаться историями из его жизни. В них артист расскажет о памятных встречах и забавных происшествиях на съемках.

«Я не хочу снимать документальный фильм или писать автобиографию. Социальные медиа — это для птиц. Но все же я хотел бы, чтобы большинство людей понимали, насколько я люблю свежие яйца, откладываемые ежедневно», — сказал Мюррей.

Некоторые NFT-лоты будут посвящены ролям, которые не получил актер. Изображения Мюррея раработает художник Дэвид Гриззл. Вырученные от NFT-проекта деньги актер намерен передать на благотворительность.