На «Еде.ру» теперь можно заказать продукты для блюда прямо на странице с рецептом

Гастрономическое медиа «Еда.ру» (принадлежит компании «Афиша», входит в «СберИнтертеймент») и «СберМаркет» запустили сервис, который позволяет заказать продукты для приготовления блюда, не покидая страницу с рецептом.

Услуга появилась на «Еде.ру», где собрана одна из крупнейших баз рецептов в рунете. Набор необходимых ингредиентов автоматически появится в корзине в приложении «СберМаркета», нужно только нажать кнопку «Заказать доставку».

Чтобы оформить покупку, достаточно указать свой адрес и выбрать ближайший супермаркет. Количество каждого ингредиента будет рассчитано специально для конкретного рецепта. Бренды продуктов в заказе можно скорректировать.

По словам руководителя проектов «Афиша–Рестораны» и «Еда.ру» Михаила Шенштейна, сейчас к сервису подключены три сети супермаркетов — Metro, «Ашан» и «Магнит». В скором времени планируется добавить еще восемь.

Пока услуга работает только в мобильной версии сайта «Еда.ру» и доступна в 160 городах и населенных пунктах России. В пресс-службе «СберМаркета» отметили, что запуск нового сервиса соответствует тренду shoppable-контента, который объединяет медиапотребление и онлайн-шопинг.