Владимир Путин предложил Валерию Гергиеву объединить дирекцию Мариинки и Большого театра

Владимир Путин предложил дирижеру Валерию Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров. Об этом сообщил ТАСС.

В данный момент Гергиев является художественным руководителем Мариинки. По мнению президента, он мог бы организовать единую дирекцию главных театров страны по примеру Дирекции императорских театров.

Дирекция императорских театров, как отметил Путин, «позволяла заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом и развивать если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким образом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли».

Президент напомнил, что уже обсуждал этот вопрос с Гергиевым и раньше. При этом Путин заметил, что понимает, что для Мариинского театра «главный конкурент внутри страны — это Большой театр».

«Это и понятно, и хорошо, что у нас есть такая возможность — сравнивать наши ведущие, лучшие, мирового класса коллективы. Тем не менее вы наверняка знаете, что в свое время у нас была Дирекция императорских театров», — сказал Путин.

Гергиев ответил, что «наверное, приходит время задуматься о том, как скоординировать усилия», поскольку в стране сейчас строятся новые театры, в том числе в Калининграде, Севастополе и Владивостоке.

Дирижер назвал Большой и Мариинку одной из самых могучих музыкальных или музыкально-театральных традиций на земле. Он добавил, что трижды за последние две недели общался с министром культуры Ольгой Любимовой.

«Как раз думали о том, чтобы молодые таланты еще быстрее, стремительнее сейчас получали возможность петь на прославленных сценах. Речь идет о десятках изумительных певцов, кое‑кто из них сегодня потерял какие‑то контракты», — сказал Гергиев.