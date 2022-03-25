Путин: Запад пытается отменить Россию

На Западе популярна культура отмены, и Запад начинает вести соответствующую политику по отношению ко всей России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.

«Сегодня пытаются отменить целую 1000-летнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией и при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры», — заявил президент.

Он добавил, что из концертных афиш «вымарывают» Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Запрещаются русские писатели, выкидываются их книги.

«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии, и мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях», — отметил Путин, заявив, что в России «представить такое невозможно», так как она застрахована от этого благодаря отечественной культуре.