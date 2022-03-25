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Путин: Запад пытается отменить Россию

Виктория Шанина
Сегодня в 16:59

На Западе популярна культура отмены, и Запад начинает вести соответствующую политику по отношению ко всей России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.

«Сегодня пытаются отменить целую 1000-летнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией и при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры», — заявил президент.

Он добавил, что из концертных афиш «вымарывают» Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Запрещаются русские писатели, выкидываются их книги.

«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии, и мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях», — отметил Путин, заявив, что в России «представить такое невозможно», так как она застрахована от этого благодаря отечественной культуре.

«В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм и победа Красной Армии, ее решающий вклад — просто взяли и отменили. А в Японии в День памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут очевидную чушь: мол, это сделали некие абстрактные союзники», — добавил Владимир Путин.

Говоря о культуре отмены президент напомнил о британской писательнице Джоан Роулинг, которую не пригласили на съемки спецэпизода о «Гарри Поттере», обвинив в трансфобии за пост в Twitter.

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