Госдума вернулась к обсуждению законопроекта о возможности ЦБ ограничивать выезд банкиров из России

В повестку Госдумы вернулся законопроект о возможности Центробанка временно ограничивать право на выезд из России руководителей банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Его рассмотрят на пленарном заседании 5 апреля, сообщает «Интерфакс».

Из документа следует, что после отзыва лицензии, назначения временной администрации или утверждения плана по предупреждению банкротства ЦБ может через суд установить ограничить на время (до 180 дней) право на выезд из России. После подачи регулятором заявления и до вынесения решения судья должен принять меры предварительной защиты и ограничить выезд за рубеж.

Это ограничение должно распространяться не только на главу компании, но и его замов, членов совета директоров, главного бухгалтера и собственников.

Законопроект внесли в Госдуму еще в феврале 2020 года, но с началом пандемии его обсуждении отложили, не доведя до первого чтения.

«Интерфакс» пишет, что проблему так называемых «беглых» банкиров, которые довели свою кредитную организацию до банкротства, вывели активы и сбежали за рубеж, впервые озвучила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Владимиром Путиным в 2016 году. Спустя год она рассказала о том, что идея продвигается достаточно сложно.