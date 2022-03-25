перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Ампир V» сняли с проката за неделю до премьеры 17:58
Hotel Critic/YouTube
Hyatt Hotels разрывает контракты с московским отелем Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park 17:46
Orion не собирается покидать российский рынок. Напротив, компания открывает новый завод 17:24
Госдума вернулась к обсуждению законопроекта о возможности ЦБ ограничивать выезд банкиров из России 17:21
Путин: Запад пытается отменить Россию 16:59
В Минобороны заявили о гибели 1351 военнослужащего во время «военной операции» на Украине 16:29
Минюст внес «Мужское государство»* в список экстремистских организаций 16:15
Math/Pexels
В Думе разработали законопроект, предлагающий разрешить рекламу вина вдоль трасс на юге России 16:12
«Почта России» закрыла подписку на «Новую газету» по непонятным причинам. Подписку уже восстановили 15:59
Компания Пригожина предложила ограничить выезд IT-специалистов из страны. Минцифры против 15:30
Курс евро на Мосбирже впервые с 28 февраля опустился ниже 100 рублей. Но уже вырос обратно 15:06
Клишас: вводить ответственность за использование VPN-сервисов не планируется 15:05
PxHere
В соцсетях рассказали о рекламе в метро, в которой уверяется, что России не грозит дефицит еды 15:04
Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента 14:40
Театральная школа Константина Райкина приостанавливает работу 14:28
Австралия ввела санкции против Лукашенко, Симоньян, Кеосаяна и Скабеевой 14:10
ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из‑за сообщений о смерти Жириновского 13:57
kremlin.ru
Песков: предложение Мединского воспевать символы России в школах не связано с позицией властей 13:20
«Новатэк» заморозил работы почти по всем своим перспективным проектам 13:03
России объявили «тотальную войну», Запад хочет вернуть однополярный мир: что еще сказал Лавров 13:00
Отключить рекламу

Госдума вернулась к обсуждению законопроекта о возможности ЦБ ограничивать выезд банкиров из России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:21

В повестку Госдумы вернулся законопроект о возможности Центробанка временно ограничивать право на выезд из России руководителей банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Его рассмотрят на пленарном заседании 5 апреля, сообщает «Интерфакс».

Из документа следует, что после отзыва лицензии, назначения временной администрации или утверждения плана по предупреждению банкротства ЦБ может через суд установить ограничить на время (до 180 дней) право на выезд из России. После подачи регулятором заявления и до вынесения решения судья должен принять меры предварительной защиты и ограничить выезд за рубеж.

Это ограничение должно распространяться не только на главу компании, но и его замов, членов совета директоров, главного бухгалтера и собственников.

Законопроект внесли в Госдуму еще в феврале 2020 года, но с началом пандемии его обсуждении отложили, не доведя до первого чтения.

«Интерфакс» пишет, что проблему так называемых «беглых» банкиров, которые довели свою кредитную организацию до банкротства, вывели активы и сбежали за рубеж, впервые озвучила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Владимиром Путиным в 2016 году. Спустя год она рассказала о том, что идея продвигается достаточно сложно.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Банк России
Люди
Эльвира Набиуллина
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить