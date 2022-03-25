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«Почта России» закрыла подписку на «Новую газету» по непонятным причинам. Подписку уже восстановили

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

«Почта России» перестала доставлять читателям «Новой газеты» бумажные выпуски по подписке и выдавать их в отделениях, сообщило издание.

Некоторое время на сайте «Почты России» нельзя было оформить подписку на «Новую газету». В пресс-службе компании заявили редакции, что «так решило само издание», хотя журналисты это отрицают.

Спустя час «Почта России» пообещала провести внутреннее расследование, ведь «никаких указаний от руководства» насчет закрытия «не было и быть не могло — это прямое нарушение нашего договора с изданием».

Также пресс-служба «Почты России» опровергла сообщения о том, что в одном из петербургских отделений сняли с доставки тираж «Новой газеты». Представители компании утверждают, что записки, якобы оставленной сотрудницей отделения, могло и не быть, ведь на ее участке нет подписчиков издания и у нее другой почерк.

Покупать печатную версию «Новой газеты» можно в Москве, Петербурге и регионах России, в том числе заказывая онлайн.

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