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Платформа «Авито» стала самостоятельным бизнесом в России

Виктория Шанина
Сегодня в 15:06

Одна из крупнейших онлайн-платформ объявлений в России и мире «Авито» отделяется от OLX Group и становится самостоятельным российским бизнесом. Эту информацию «Афише Daily» подтвердили в пресс-службе компании.

Теперь «Авито» будет работать в периметре группы компаний Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers.

В ближайшие несколько месяцев будут проходить соответствующие юридические процедуры. Компанию по-прежнему будет возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.

«„Авито“ изначально работал по отличной от OLX модели: отдельный бренд и технологическая платформа, мультивертикальность, присутствие на единственном рынке (Россия). Сегодня „Авито“ — лидер среди всех классифайдов в мире», — говорится в релизе.

Предполагается, что большая автономность и скорость в принятии решений положительно скажутся на реализации стратегии и главных приоритетах «Авито». Речь идет, в частности, о защите и наращивании устойчивости бизнеса и создании условий для роста бизнеса в будущем.

Во внешнем финансировании компания не нуждается. В планах реинвестировать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса, таких как «Недвижимость», «Услуги», «Товары», «Авто» и «Работа».

В «Авито» работают более 4000 человек. На данный момент количество активных объявлений сегодня на платформе составляет более 90 млн. Ежедневная аудитория сервиса — свыше 22 млн человек. По данным компании, каждую секунду на «Авито» совершается порядка 9 сделок.

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