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На журфаке МГУ отказались от образовательного модуля «Политическая журналистика»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:46

Факультет журналистики МГУ имени Ломоносова отказался от образовательного модуля «Политическая журналистика». По словам пресс-службы факультета, он не пользуется популярностью среди студентов. Об этом cообщил «Коммерсант».

«Политическая журналистика» будет объединена с модулем «Социальной журналистика». На факультете заявили, что это необходимо «для оптимизации». Таким же образом планируют объединить блоки «Музыкальная журналистика» и «Журналистика стиля жизни».

«Ученый совет факультета неоднократно говорил, что для преподавания этих модулей необходимо обновлять учебно-методические комплексы. Которые, к сожалению, так и не были актуализированы. Также на это решение повлияла заинтересованность студентов», — объяснили в пресс-службе журфака.

По мнению администрации факультета, интерес к политической журналистике в последние годы снижался, поэтому в качестве отдельной специализации он больше преподаваться не будет.

В следующем учебном году претерпит изменения также модуль «Журналистика газет и журналов». Он будет модернизирован и получит название «Цифровой периодикой».

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