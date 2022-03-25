Шарля Мишеля переизбрали на пост главы Евросовета

Шарль Мишель получил пост председателя Европейского совета во второй раз. Он будет возглавлять организацию вплоть до 30 ноября 2024 года. Об этом сообщил ТАСС.

Второй срок Мишеля начнется официально 1 июня 2022 года. Тогда же Мишель повторно вступит на пост председателя Европейского саммита, он будет занимать его до конца своего срока в качестве председателя Евросовета.

В заявлении самиита ЕС отмечено, что Мишель «является третьим полноправным председателем Европейского совета после учреждения этой должности 1 декабря 2009 года в соответствии с Лиссабонским договором».

Шарль Мишель — бельгийский политик, представлявший французское сообщество Бельгии. В 2011–2019 годах он возглавлял партию «Реформаторское движение». С 2014 по 2019 год Мишель также был премьер-министром своей страны.