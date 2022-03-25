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Шарля Мишеля переизбрали на пост главы Евросовета

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:01

Шарль Мишель получил пост председателя Европейского совета во второй раз. Он будет возглавлять организацию вплоть до 30 ноября 2024 года. Об этом сообщил ТАСС.

Второй срок Мишеля начнется официально 1 июня 2022 года. Тогда же Мишель повторно вступит на пост председателя Европейского саммита, он будет занимать его до конца своего срока в качестве председателя Евросовета.

В заявлении самиита ЕС отмечено, что Мишель «является третьим полноправным председателем Европейского совета после учреждения этой должности 1 декабря 2009 года в соответствии с Лиссабонским договором».

Шарль Мишель — бельгийский политик, представлявший французское сообщество Бельгии. В 2011–2019 годах он возглавлял партию «Реформаторское движение». С 2014 по 2019 год Мишель также был премьер-министром своей страны.

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