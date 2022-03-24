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Джо Байден выступил за исключение России из G20

Денис Ламехов
Сегодня в 21:39

Президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из G20. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Однако решение зависит от самой группы G20», — добавил Байден. Он также отметил: «Если это не удастся сделать, тогда нам следует пригласить Украину на встречу», — имея в виду предстоящую, семнадцатую по счету встречу глав государств «Группы двадцати», которая намечена на октябрь–ноябрь 2022-го. Ее собираются провести на острове Бали в Индонезии.

Формат G20 как клуба государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой был разработан в конце 1990-х, учредительная конференция прошла в 1999 году в Берлине.

Сегодня в состав «Большой двадцатки» входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Также на G20 обычно присутствуют представители международных организаций, например Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации, ООН и Всемирного банка. Встречи G20 организуются ежегодно.

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