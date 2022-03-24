Джо Байден выступил за исключение России из G20

Президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из G20. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Однако решение зависит от самой группы G20», — добавил Байден. Он также отметил: «Если это не удастся сделать, тогда нам следует пригласить Украину на встречу», — имея в виду предстоящую, семнадцатую по счету встречу глав государств «Группы двадцати», которая намечена на октябрь–ноябрь 2022-го. Ее собираются провести на острове Бали в Индонезии.

Формат G20 как клуба государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой был разработан в конце 1990-х, учредительная конференция прошла в 1999 году в Берлине.

Сегодня в состав «Большой двадцатки» входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Также на G20 обычно присутствуют представители международных организаций, например Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации, ООН и Всемирного банка. Встречи G20 организуются ежегодно.