Новым худруком балетной труппы Театра Станиславского станет Максим Севагин

Новым художественным руководителем балетной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко назначили Максима Севагина. Об этом сообщил «Интерфакс».

Он сменит на этом посту французского балетмейстера Лорана Илера. Последний в конце февраля решил покинуть театр и Москву. Илер возглавлял балетную труппу МАМТ с 2017 года.

Максим Севагин работает в театре с 2016 года. Он выступал в МАМТ в качестве артиста, а также был хореографом ряда постановок. Недавно Севагин стал соавтором Константина Богомолова в работе над балетом «Ромео и Джульетта».

Создавать собственную хореографию Севагин начал еще во время обучения в Академии русского балета имени Вагановой. Среди его постановок — «Венгерская рапсодия», «Болеро», «Воробьиное озеро», «Bloom».