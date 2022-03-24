Помощь Украине и усиление военного присутствия на востоке: главное из речи генсека НАТО на саммите

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на саммите альянса. Пересказываем главное из его речи.
- НАТО не будет вводить миротворцев на территорию Украины по предложению Польши. Это может обернуться войной с Россией.
- Президент Украины Владимир Зеленский запросил дополнительную помощь у НАТО. Альянс ее предоставит.
- В частности, НАТО предоставит Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты.
- НАТО не намерен допустить распространения конфликта за пределы Украины.
- Альянс потребовал от Беларуси прекратить поддерживать «военную спецоперацию» России на территории Украины.
- НАТО нарастит военное присутствие на своем восточном фланге на постоянной основе, усилит системы ПВО и ПРО, а также дополнительно создаст в Европе четыре многонациональные боевые группы.
- Столтенберг согласился остаться генсеком НАТО еще на год. Он также подал в отставку с поста главы Центробанка Норвегии, так и не вступив в должность.