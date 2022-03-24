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Помощь Украине и усиление военного присутствия на востоке: главное из речи генсека НАТО на саммите

Виктория Шанина
Сегодня в 18:11

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на саммите альянса. Пересказываем главное из его речи.


  • НАТО не будет вводить миротворцев на территорию Украины по предложению Польши. Это может обернуться войной с Россией.
  • Президент Украины Владимир Зеленский запросил дополнительную помощь у НАТО. Альянс ее предоставит.
  • В частности, НАТО предоставит Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты.
  • НАТО не намерен допустить распространения конфликта за пределы Украины.
  • Альянс потребовал от Беларуси прекратить поддерживать «военную спецоперацию» России на территории Украины.
  • НАТО нарастит военное присутствие на своем восточном фланге на постоянной основе, усилит системы ПВО и ПРО, а также дополнительно создаст в Европе четыре многонациональные боевые группы.
  • Столтенберг согласился остаться генсеком НАТО еще на год. Он также подал в отставку с поста главы Центробанка Норвегии, так и не вступив в должность.
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