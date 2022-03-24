Из новой серии «Смешариков» вырезали слова «войнушка» и «захватчики»

Из новой серии мультсериала «Смешарики» убрали слова «войнушка» и «захватчики», поскольку они «могут быть остро восприняты» в сегодняшней ситуации. Об этом рассказали «Бумаге» в пресс-службе компании «Рики», которая владеет брендом «Смешарики».

«„Смешарики“ — детский проект, который всегда был и остается вне политики. Сценарий к серии был написан год назад, и тогда никто не мог предположить, что некоторые в нем слова потенциально могут быть остро восприняты. В контексте сегодняшней ситуации мы посчитали правильным убрать слова „войнушка“ и „захватчики“. Сейчас аудитория особенно чутко и эмоционально реагирует на эту тему, а мы с заботой и уважением относимся к нашим зрителям. Ведь „Смешариков“ смотрят, чтобы погрузиться в добрый мир любимых анимационных героев, для всего остального есть другие медиа», — заявили там.

22 марта пользовательница твиттера с ником похухоль заявила, что в серии «Смешариков» про бадминтон слово «захватчики», сказанное Нюшей, попросили вырезать, а «войнушку» в фразе Бараша — заменить на «потасовку». Пользовательница сказала, что она супруга режиссера серии мультфильма, а актеры ночью специально поехали на студию, чтобы перезаписывать фразы.

К настоящему времени твит пользовательницы удален, но его скриншот остался у «Медиаликс».