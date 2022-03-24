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Российские сотрудники Meta* боятся возвращаться на родину из‑за признания компании экстремистской

Семён Гудошников
Сегодня в 16:28

Россияне, работающие в Meta*, опасаются вернуться на родину из‑за признания компании экстремистской организацией. Об этом сообщила журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на источники в компании.

Из более чем 70 тыс. сотрудников Meta более 2000 — граждане России. И хотя у компании нет офисов в РФ, за участие в деятельности экстремистской организации им может грозить уголовная ответственность при въезде в страну, считает Рустамова. Около десятка российских сотрудников уже решили уволиться из Meta, чтобы избежать проблем для себя и своих семей, отмечает она.

Сотрудники, занимающиеся российским сегментом бизнеса Meta, базируются в Варшаве, а обычные программисты и менеджеры — в США, Великобритании, Ирландии, Израиле и других странах.

Само решение суда так и не опубликовали. Адвокат Виктория Шакина, представлявшая Meta в процессе, заявила, что пока юристы не ознакомятся с полным текстом решения, понять его смысл и последствия они не смогут.

В Meta своим сотрудникам из России опровергают, что компанию признали экстремистской, отмечает журналистка. Уголовная ответственность работникам действительно не грозит, пока решение суда не вступит в законную силу. В течение месяца компания может подать апелляцию, после чего ее могут внести в список экстремистских организаций на сайте Минюста.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сказал Рустамовой: «Думаю, что на сотрудников Meta решение суда не распространяется. Они не являются лицами, принимающими решения». По словам депутата, сам он «таких опасений» не видит.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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