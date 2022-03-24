Продюсер «Дикой мяты» сообщил, что оба фестивальных уик-энда состоятся

Команда «Дикая мята» продолжает работу, оба фестивальных уик-энда состоятся. Об этом сообщил продюсер ивента Андрей Клюкин, рассказала «Афише Daily» пресс-служба фестиваля.

«Простите за информационную тишину. Мне нужно было время, чтобы осмыслить происходящее и принять решение, с которым будем двигаться дальше. Я сознательно пишу это обращение от первого лица, так как допускаю, что оно может вызвать полярные мнения», — заявил Клюкин.

Окончательное решение продюсер принял на прошлой неделе, во время поездки в Улан-Удэ.

«Там, проведя все рабочие встречи, я использовал возможность и посетил Иволгинский дацан, где поделился своими сомнениями с ламой. Был поражен, что он знает о фестивале „Дикая мята“», — рассказывает Андрей Клюкин.

Как отмечает Клюкин, он понял, что не может подвести зрителей, которые не сдали билеты, артистов, которые поддержали фестиваль и выступят за символическую сумму, а также СМИ и партнеров, которые «продемонстрировали уникальное единство».

По его словам, «Дикая мята-2022» будет отличаться от предыдущих мероприятий. В том числе потому, что на нем не смогут присутствовать иностранные артисты.

«Будут и российские музыканты, которые примут решение не играть этим летом. И я с уважением приму решение артистов: жить нужно по сердцу», — отмечает продюсер.