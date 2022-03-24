Новым президентом Каннского кинофестиваля избрали Айрис Кноблох. Она станет первой женщиной на этом посту, пишет Variety со ссылкой на заявление представителей мероприятия.

Кноблох вступит в должность 1 июля, сменив на этом посту Пьера Лескюра, который планирует уйти в отставку после трех президентских сроков. Айрис Кноблох будет руководить смотром до 2025 года.

«Будучи всем сердцем европейкой, я всегда выступала за кино на протяжении всей своей карьеры, как во Франции, так и на международном уровне. Я очень рада, что могу всеми силами поспособствовать тому, чтобы это мировое событие оставалось таким влиятельным», — заявила Айрис Кноблох.

Она описала Каннский фестиваль как «крупное событие, которое является ключом к сохранению культурной жизни всего мира, который, более чем когда‑либо, отчаянно нуждается в нем».

Каннский фестиваль этого года пройдет с 17 по 28 мая.

Айрис Кноблох в течение 15 лет была генеральным директором Warner Bros. во Франции, а также курировала коммерческие и маркетинговые разработки WarnerMedia во Франции, странах Бенилюкса, Австрии, Германии и Швейцарии. В общей сложности она проработала в компании 25 лет, но в июне 2021 года покинула свои руководящие должности.

За время своей работы в WarnerMedia Кноблох успела сыграть решающую роль в продвижении фильма «Артист» Мишеля Хазанавичуса, который впоследствии забрал пять наград с «Оскара» 2012 года. Также она была одним из членов комитета «Оскара» во Франции вместе с режиссером Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

Вместе с тем Айрис Кноблох занималась дистрибуцией картин Клинта Иствуда, Кристофера Нолана, Стэнли Кубрика и Стивена Содерберга. В 2008 году она стала кавалером ордена Почетного легиона.