Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

КНДР провела запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии.

По информации ведомства, ракета упала 24 марта, в 15.44 по местному времени (09.44 по московскому). Это произошло в 170 км к западу от побережья префектуры Аомори — в исключительной экономической зоне.

Отмечается, что ракета находилась в воздухе более часа. Предположительно, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете.

Япония призывает корабли, которые находятся поблизости, не приближаться к обломкам ракеты. В береговой охране заявили, что необходимо немедленно связаться с властями в случае обнаружения обломков.

При канцелярии японского премьер-министра создан экстренный штаб по сбору информации об испытаниях. Сам премьер-министр Фумио Кисида, как пишет агентство Kyodo, дал указание провести заседание Совета национальной безопасности.

Южнокорейские военные также сообщили о пуске КНДР «неопознанного снаряда». Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов сообщает, что был запущен один снаряд под углом больше обычного.

Источники Yonhap также заявляют, что запуск был произведен из района аэродрома Сунан, вблизи Пхеньяна. Рассматривается вероятность того, что это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета, в частности «Хвасон-17».

Как отмечает ТАСС, запущенная Пхеньяном ракета или ее части уже в десятый раз падают в пределах исключительной экономической зоны Японии.