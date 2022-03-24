перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Президентом Каннского фестиваля впервые станет женщина — экс-гендиректор Warner Bros. Айрис Кноблох 13:54
«Кинотавр» не состоится в 2022 году 13:37
YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда 13:20
Szabo Viktor/Unsplash
YouTube заблокировал канал главы Крыма 13:16
СЖР обратился в Генпрокуратуру с просьбой принять меры против Google и YouTube 12:33
Великобритания ввела санкции против Германа Грефа, Олега Тинькова и Альфа-банка 12:23
Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты 12:12
Индекс Мосбиржи открылся ростом после возобновления торгов 11:29
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В России выявили 25 387 новых случаев COVID-19 11:08
Минобороны РФ: российские военные взяли под контроль город Изюм под Харьковом 10:56
Россия снимает ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией 10:15
На шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошло обрушение породы 10:02
Центробанк опроверг информацию Bloomberg о желании Набиуллиной уйти с поста главы регулятора 9:36
The Webby Awards/YouTube
Умер создатель GIF-формата изображений Стивен Уилхайт 9:18
Ограничение полетов на юг России продлили до 1 апреля 8:46
Beabadoobee анонсировала новый альбом и выпустила клип «Talk» 2:32
Компания Sanofi остановила поставки лекарств в Россию, кроме жизненно важных 1:57
Минцифры работает над возможностью верифицировать аккаунт на Rutube через «Госуслуги» 1:01
Marcel Pirnay/Unsplash
Renault приостановит свою деятельность в России 0:18
WSJ: президент Украины попросил США не вводить санкции против Романа Абрамовича Вчера в 23:25
Отключить рекламу

Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

Виктория Шанина
Сегодня в 12:12

КНДР провела запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии.

По информации ведомства, ракета упала 24 марта, в 15.44 по местному времени (09.44 по московскому). Это произошло в 170 км к западу от побережья префектуры Аомори — в исключительной экономической зоне.

Отмечается, что ракета находилась в воздухе более часа. Предположительно, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете.

Япония призывает корабли, которые находятся поблизости, не приближаться к обломкам ракеты. В береговой охране заявили, что необходимо немедленно связаться с властями в случае обнаружения обломков.

При канцелярии японского премьер-министра создан экстренный штаб по сбору информации об испытаниях. Сам премьер-министр Фумио Кисида, как пишет агентство Kyodo, дал указание провести заседание Совета национальной безопасности.

Южнокорейские военные также сообщили о пуске КНДР «неопознанного снаряда». Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов сообщает, что был запущен один снаряд под углом больше обычного.

Источники Yonhap также заявляют, что запуск был произведен из района аэродрома Сунан, вблизи Пхеньяна. Рассматривается вероятность того, что это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета, в частности «Хвасон-17».

Как отмечает ТАСС, запущенная Пхеньяном ракета или ее части уже в десятый раз падают в пределах исключительной экономической зоны Японии.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить