перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Президентом Каннского фестиваля впервые станет женщина — экс-гендиректор Warner Bros. Айрис Кноблох 13:54
«Кинотавр» не состоится в 2022 году 13:37
YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда 13:20
Szabo Viktor/Unsplash
YouTube заблокировал канал главы Крыма 13:16
СЖР обратился в Генпрокуратуру с просьбой принять меры против Google и YouTube 12:33
Великобритания ввела санкции против Германа Грефа, Олега Тинькова и Альфа-банка 12:23
Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты 12:12
Индекс Мосбиржи открылся ростом после возобновления торгов 11:29
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В России выявили 25 387 новых случаев COVID-19 11:08
Минобороны РФ: российские военные взяли под контроль город Изюм под Харьковом 10:56
Россия снимает ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией 10:15
На шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошло обрушение породы 10:02
Центробанк опроверг информацию Bloomberg о желании Набиуллиной уйти с поста главы регулятора 9:36
The Webby Awards/YouTube
Умер создатель GIF-формата изображений Стивен Уилхайт 9:18
Ограничение полетов на юг России продлили до 1 апреля 8:46
Beabadoobee анонсировала новый альбом и выпустила клип «Talk» 2:32
Компания Sanofi остановила поставки лекарств в Россию, кроме жизненно важных 1:57
Минцифры работает над возможностью верифицировать аккаунт на Rutube через «Госуслуги» 1:01
Marcel Pirnay/Unsplash
Renault приостановит свою деятельность в России 0:18
WSJ: президент Украины попросил США не вводить санкции против Романа Абрамовича Вчера в 23:25
Отключить рекламу

Минобороны РФ: российские военные взяли под контроль город Изюм под Харьковом

Виктория Шанина
Сегодня в 10:56

К утру 24 марта российские подразделения взяли под контроль город Изюм под украинским городом Харьковом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Ведомство также сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием по системам ПВО под Киевом. Уничтожено 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, включая девять систем С-300 и четыре комплекса «Бук-М1».

Также в результате ударов уничтожены штаб соединения, склад ракетно-артиллерийского вооружения в городе Бахмут Донецкой области и «временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск».

Как отметил Конашенков, за ночь оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 60 военных объектов Украины.

«Среди них: два командных пункта, две реактивные системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ. Российскими средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Старая Марковка и Харьков», — уточнил представитель Минобороны.

По данным Игоря Конашенкова, всего с начала проведения «военной спецоперации» уничтожено 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых бронированных машин, 160 установок реактивной системы залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минобороны России
Люди
Игорь Конашенков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить