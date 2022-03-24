Минобороны РФ: российские военные взяли под контроль город Изюм под Харьковом

К утру 24 марта российские подразделения взяли под контроль город Изюм под украинским городом Харьковом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Ведомство также сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием по системам ПВО под Киевом. Уничтожено 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, включая девять систем С-300 и четыре комплекса «Бук-М1».

Также в результате ударов уничтожены штаб соединения, склад ракетно-артиллерийского вооружения в городе Бахмут Донецкой области и «временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск».

Как отметил Конашенков, за ночь оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 60 военных объектов Украины.

«Среди них: два командных пункта, две реактивные системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ. Российскими средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Старая Марковка и Харьков», — уточнил представитель Минобороны.

По данным Игоря Конашенкова, всего с начала проведения «военной спецоперации» уничтожено 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых бронированных машин, 160 установок реактивной системы залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.