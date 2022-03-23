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Россиянам отказали в участии в крупной продуктовой выставке SIAL China

Юлия Онодэра
Вчера в 18:51

Российских экспортеров не допустили к участию в крупнейшей выставке пищевой промышленности и индустрии гостеприимства SIAL China. Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Артем Жданов.

Мероприятие пройдет 18–20 мая 2022 года в Шанхае, однако российские компании начали получать отказы на свои заявки на участие. Организаторы объясняют их «текущими политическими и экономическими ограничениями».

По информации гендиректора «Глобал фуд инжиниринг» Сергея Куропкина, SIAL China будет позднее готова пересмотреть заявки россиян. Однако пока против участия представителей России выступает организатор выставки — французский холдинг Comexposium.

«Мы долго искали варианты с коллегами из европейского офиса, но они обязаны следовать санкционным директивам», — отметил Куропкин, чья компания является официальным уполномоченным представителем Comexposium в России.

Жданов добавил, что «российские компании с зарегистрированными в Китае юридическими лицами, вероятно, смогут участвовать в выставке на тех же условиях, что и китайские компании».

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