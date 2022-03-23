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На Украине завели уголовное дело против телеведущих Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:53

На Украине завели уголовное дело против российских телеведущих Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой. Их обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

Украинская генпрокуратура пояснила, что преступление, по мнению следствия, было совершено по предварительному сговору группой лиц и повлекло тяжкие последствия. Призывы звучали в прямых эфирах телевизионных передач, считают на Украине.

«По данным следствия, пропагандисты-журналисты Дмитрий Киселев и Ольга скабеева в прямых эфирах телевизионных передач неоднократно оправдывали действия военно-политического руководства», — отметил генпрокурор Украины.

Киселева и Скабееву подозревают в оправдании «военных преступлений и преступлений против человечности» и призывах к «захвату вооруженными силами РФ территорий суверенной Украины».

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