Спецоперация идет по плану, никто не рассчитывал, что она продлится пару дней: интервью Пескова CNN

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью американскому телеканалу CNN. Посмотреть его можно в твиттер-аккаунте журналистки канала Кристиан Аманпур, которая беседовала с Песковым.

По словам пресс-секретаря, «военная спецоперация» на Украине идет четко в соответствии с планом. Никто и не предполагал, что она продлятся «пару дней».

«Конечно, никто с самого начала не думал, что [операция закончится через] пару дней. Это серьезная операция с серьезными целями», — сказал он в ответ на вопрос Аманпур о том, почему «спецоперацию» не удалось завершить быстро.

Также Дмитрий Песков заявил, что у России нет цели оккупировать украинскую территорию. Российская армия не наносит удары по гражданским объектам.

Россия может использовать ядерное оружие только если возникнет угроза существованию страны. Об этом сказано в российской концепции национальной безопасности, добавил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента сказал, что российские власти надеялись на прогресс в переговорах по Минским соглашениям и не думали, что Украина нападет на Донбасс. Однако, по словам Дмитрия Пескова, через пару дней стало ясно, что украинская сторона готовит нападение.