Баскетбольная Евролига дисквалифицировала все российские команды

Баскетбольная Евролига отстранила от участия в своих турнирах все российские клубы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу московской команды ЦСКА.

В сезоне 2021/22 ЦСКА не примет участие в Евролиге. Также дисквалифицированы казанский клуб УНИКС и петербургский «Зенит». Кроме того, в Еврокубке не сможет поучаствовать «Локомотив-Кубань».

Команды были исключены из турниров из‑за того, что «ситуация на Украине не изменилась в лучшую сторону», пояснило руководство Евролиги.

28 февраля Евролига временно отстранила российские клубы в связи с началом «военной операции» России на территории Украины. Тогда представители Евролиги предупредили, что результаты команд могут быть аннулированы в случае «неблагоприятного развития ситуации».