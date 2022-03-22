Oriflame останавливает инвестиции в Россию

Шведско-швейцарская косметическая компания Oriflame прекращает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия в России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Компания также закрывает возможность онлайн-покупок незарегистрированным пользователям через персональный бьюти-магазин.

Ранее гендиректор Oriflame Магнус Бреннстрем заявлял, что компания останется на российском рынке. По его словам, таким образом Oriflame хочет поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики.

После начала «военной операции» на Украине 24 февраля многие зарубежные компании решили временно прекратить деятельность в России. Что касается технологических корпораций, Apple и Dell приостановили продажи, а Intel и AMD — поставки в страну.

Также приостановили работу H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, Chanel, McDonald’s, Coca-Cola, PepsiCo, Volkswagen и Škoda. Группы LVMH и Kering объявили о временном или полном уходе с российского рынка большинства своих компаний — это Louis Vuitton, Dior, Celine и Balenciaga, Gucci, Saint Laurent соответственно.