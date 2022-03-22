В конце марта «Ночлежка» откроет ресторан, в котором будут работать ее подопечные

Зал ресторана рассчитан на 50 посадочных мест, а само помещение — площадью около двухсот квадратных метров. В меню — блюда европейской кухни со средним чеком 750 рублей. Вся прибыль пойдет на работу приютов «Ночлежки».

Сотрудники «Входа с улицы» — это профессионалы ресторанной сферы и стажеры-подопечные «Ночлежки». В первом наборе — два стажера, которые будут работать на кухне заведения в качестве помощников поваров. Они будут стажироваться по 3–4 месяца и получать стипендию около 20 тыс. рублей в месяц, а после этого искать постоянную работу — это называется транзитное трудоустройство.

26 марта благотворительная организация «Ночлежка» откроет ресторан «Вход с улицы», в котором будут стажироваться бывшие бездомные. Заведение откроется в петербургском «Бертгольд-центре», рассказали «Афише Daily» его создатели.

«[Стажеры] будут проходить практику во „Входе с улицы“, получать навыки работы в общепите. Это действительно возможность кардинально изменить свою жизнь. Потому что многим бездомным именно отсутствие профессии не позволяет оставить улицу за спиной», — рассказал директор организации Данил Краморов.

Житель одного из приютов Дмитрий Тимофеев, получивший предложение на стажировку первого набора, несколько лет обучался на повара и относился к этому безразлично.

«Благодаря пройденной реабилитации, благодаря знаниям, которые в меня вложили, у меня поменялось отношение ко многим вещам. Теперь я знаю, что такая работа принесет мне удовлетворение. Удовлетворение, связанное с душевным спокойствием и равновесием. Я потихоньку буду двигаться к тому, чтобы стать самостоятельным», — сказал он.

«Вход с улицы» будет работать с 11.00 до 23.00.