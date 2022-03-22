ЦБ: в феврале россияне забрали из банков 1,2 трлн рублей. Это рекорд с 2008 года

Россияне в феврале забрали из банков 1,2 трлн рублей, средства населения в российских финансовых учреждениях сократились на 3,5%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор Центробанка о развитии банковского сектора.

В относительном выражении это самый значительный отток вкладов как минимум с 2008 года, следует из статистики ведомства. Тогда на пике мирового финансового кризиса сокращение составило 354 млрд рублей, или 6%.

С розничных счетов и депозитов отток денег пришелся на последнюю неделю февраля. «Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность», — заявили в ЦБ.

Повышение ключевой ставки до 20% и рост ставок по депозитам следом «позволили восстановить приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировали спрос населения на наличность», утверждают в регуляторе. 24 февраля в России был зафиксирован рост наличных денег в обращении, поступивших через банковскую систему, на 111,3 млрд рублей, отмечает РБК.

Россияне снимали деньги с банковских счетов на фоне событий на Украине и введенных против России санкций.