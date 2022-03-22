Умер режиссер Виталий Мельников

В Петербурге скончался кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на киностудию «Ленфильм».

Причина смерти кинематографиста не раскрывается. Мельникову было 93 года. «Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня», — сказали в студии.

Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года. Он окончил ВГИК в 1952 году, был учеником Сергея Юткевича и Михаила Ромма. С 1964 года Мельников работал на киностудии «Ленфильм».

Режиссер снял десятки фильмов, среди которых были комедия «Начальник Чукотки», лента «Семь невест ефрейтора Збруева», телефильм «Старший сын», драма «Царская охота» и картина «Чича».