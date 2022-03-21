Около сотни временно бездомных кошек и собак будут ждать своих хозяев в Музее Москвы

26 марта Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» проведет в Музее Москвы благотворительный фестиваль. На нем будут ждать своих хозяев около сотни кошек и собак. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.

Там отметили, что все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки бесплатно прямо с мероприятия. Чтобы стать законным хозяином, нужно лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога и подписать договор об ответственном содержании питомца.

А еще на фестивале будет благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, благотворительная лотерея и детская зона с уроками ответственного отношения к животным. Детская театр-студия «Непоседы» станет специальным гостем выставки, а представители московского Дептранса и специалисты «Юны» прочитают лекцию об уходе за питомцем в весеннее время года.

На территории феста будет организован пункт сбора помощи для животных их приютов. Туда можно будет принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Мероприятие пройдет с 12.00 до 18.00 в 1-м корпусе Музея Москвы (Зубовский б-р, 2). Подробности — на сайте и в соцсетях «Юны».